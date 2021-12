Caldaia guasta e aule al freddo, tecnici al lavoro

Modena, assalto a un portavalori in autostrada: ecco come hanno agito i malviventi

Pronto intervento alle elementari di San Frediano a Settimo dove questa mattina alunni e insegnanti hanno trovato le aule fredde

CASCINA — Tecnici del Comune al lavoro per la rottura della caldaia alle scuole elementari Pascoli di San Frediano a Settimo.

"Il problema all’impianto di riscaldamento - spiega il Comune in una nota- si era verificato alla fine della scorsa settimana e da allora ogni giorno le squadre comunali sono intervenute per permettere agli alunni di fare lezioni in buone condizioni. Le temperature pungenti raggiunte nella notte tra venerdì e sabato e la necessità di aerare le classi per fronteggiare la diffusione del Covid - aggiunge l'ente- hanno fatto sì che questa mattina le aule fossero particolarmente fredde".

“Siamo intervenuti tempestivamente per risolvere il problema – sottolinea Cristiano Masi, assessore ai lavori pubblici –. Si rende necessaria la sostituzione della caldaia, ma per farlo bisogna staccare la centrale termica per tre giorni. Per questo i tecnici hanno fatto un intervento tampone per arrivare alle vacanze di Natale e non avere freddo nella scuola. Durante la sosta delle lezioni provvederemo alla sostituzione della caldaia”.