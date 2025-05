Musica e arte al Premio Toscano Citta di Cascina

Una ricca rassegna di eventi insieme al Concorso Internazionale, che si terrà dall’11 al 22 Giugno e che accoglierà pianisti da tutto il mondo

CASCINA — Non solo musica, ma anche arte, letteratura e cinema. Cascina si prepara ad accogliere una straordinaria rassegna di eventi che accompagnerà il Concorso Pianistico Internazionale “Premio Toscana Città di Cascina”, che si terrà dall’11 al 22 giugno.

Accanto alle prove del concorso, che vedranno protagonisti giovani e giovanissimi pianisti provenienti da tutto il mondo, un ricco programma di appuntamenti culturali offrirà al pubblico incontri con autori, presentazioni di libri, concerti, film, una mostra fotografica creando un dialogo tra diverse forme d’arte. Cascina diventerà così un punto di riferimento non solo per gli appassionati di musica ma anche per chi ama la cultura in tutte le sue sfumature, in un’esperienza che unisce suoni, parole ed emozioni. “Ringrazio il maestro Daniel Rivera che ha scelto Cascina e che guida il premio da tre anni – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –. Ci sono stati cambiamenti rispetto all’inizio, con un’evoluzione partita da una sponsorizzazione regionale per proseguire con le proprie gambe e ampliando le sue iniziative. Il 19 Giugno ci sarà la serata ‘Aspettando il Bellotti-Bon’, un titolo augurale per quello che pensiamo possa essere la cornice perfetta per il premio, nel 2026 o al più tardi nel 2027. L’intento è quello di far crescere il premio anno dopo anno”.

L'anteprima ci sarà il 6 Giugno alle ore 19 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sonori scatti di calici” che racconta, in scatti, la storia di Cantina Jazz e della fortunata sinestesia vino/musica. Cantina Jazz è un format multisensoriale, che invita il pubblico a “degustare la musica e ascoltare il vino”.

“Siamo contenti di presentare la terza edizione del concorso pianistico internazionale Premio Toscana Città di Cascina – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. Mi preme ringraziare le numerose collaborazioni che abbiamo in campo, dai top sponsor ai donatori di borse di studio, senza tralasciare le associazioni del territorio, le realtà commerciali e le librerie. Sarà una ‘dieci giorni’ di qualità: le iscrizioni termineranno il 25 Maggio”.

L’apertura vera e propria della manifestazione è affidata invece al vincitore della Sezione Giovani Talenti dell’edizione 2024, Luca Cianciotta, che si terrà il giorno 11 Giugno, alle ore 19 nella Sala Gipsoteca della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”.

“Tra le novità che ho voluto introdurre – ha aggiunto il maestro Daniel Rivera – c’è la categoria amatori, che non prevede una graduatoria ma che permetterà agli appassionati di ricevere un giudizio dalla giuria. Ci sarà anche una sezione riservata alla musica da camera, con il Premio Roberto Cecchetti che spazia su tutti i generi e una sezione di Pianoforte a 4, 6 e 8 mani. Le giurie saranno di alta qualità, con professionista di fama internazionale. Non ci resta che invitarvi a partecipare e a continuare a iscrivervi al concorso, con gente che verrà da Argentina, Russia, Armenia, Spagna e Bulgaria”.