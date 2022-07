Famiglie in bolletta, triplicate le richieste del bonus acqua

Un chiaro segnale di difficoltà economica, che prelude ad un massiccio ricorso anche agli altri bonus sociali per affitto, luce, gas e rifiuti

CASCINA — Sono ben 384 le domande ammesse per ricevere il ‘bonus idrico integrativo 2021’, circa tre volte tanto quelle che in media riceveva il Comune di Casina, per un totale di circa 70mila euro che verranno erogati alle famiglie in difficoltà economica. Tutte famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che, con molta probabilità, faranno richiesta anche per gli altri bonus sociali per affitto, luce, gas e Tari.

“Abbiamo assistito a una grandissima risposta da parte dei cittadini – ha commentato l’assessora comunale al sociale, Giulia Guainai –. Siamo riusciti a soddisfare tutte le domande accolte grazie a un ottimo lavoro da parte degli uffici. Voglio dunque ringraziarli per il lavoro fatto, dall’ufficio sociale per la gestione del bando a quello della comunicazione, senza dimenticare l’Autorità Idrica Toscana che ha messo a disposizione i fondi necessari per soddisfare le richieste. Invito i nostri concittadini a tenere sempre alta l’attenzione sui numerosi bandi per contributi e prestazioni sociali agevolate”.

A fronte delle 384 domande accettate, ce ne sono poi 35 che sono state escluse. Per l'amministrazione cascinese "il caro bollette e un miglior utilizzo della tecnologia, tra smartphone e computer, anche a differenza di un passato neanche troppo lontano, ha favorito la partecipazione al bando per ottenere il bonus idrico, velocizzando i tempi e permettendo a tutti di presentare la domanda nei termini previsti".

Il Bonus Sociale Idrico Integrativo sarà dunque erogato nella prima bolletta utile direttamente dal gestore (Acque Spa), cui l’amministrazione comunale farà pervenire la graduatoria definitiva e l’elenco degli ammessi al bonus. Si ricorda che l’agevolazione è calcolata sulla base della spesa idrica sostenuta nel 2021.