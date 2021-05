I dipendenti del teatro per niente rassicurati

Morti Covid: dove mettere il miliardo di euro in pensioni che l'Inps risparmia ogni anno

Sulla situazione della Fondazione Sipario Toscana le organizzazioni sindacali, a nome dei lavoratori, chiedono un incontro urgente

CASCINA — I lavoratori della Fondazione Sipario Toscana di Cascina, riunitisi in assemblea con le organizzazioni sindacali provinciali, continuano a esprimere forte preoccupazione circa la situazione in cui versa la Fondazione. "Chiarite, una volta per tutte, le responsabilità di una informazione un po' troppo rasserenante - si legge nella nota diramata dai sindacati appena terminata l'assemblea -, rivelatasi poi del tutto infondata, che rischia peraltro di distogliere lo sguardo sugli aspetti essenziali, l’assemblea ha focalizzato l’attenzione e la discussione sugli argomenti essenziali che, ad oggi, sono oggettivamente problemi ancora aperti".

Tra questi, per lavoratori e sindacati alcuni rivestono particolare importanza. Nello specifico, ricordano, "ad oggi è passata una settimana dalla normale data in cui dovevano essere pagati gli stipendi dei dipendenti e, ancora, non c’è una data certa di pagamento. Il tanto sbandierato “qualche giorno di ritardo”, di cui i Sindacati dovevano essere a conoscenza, è un dato smentito dai fatti. Il Cda della Fondazione, ha un’idea chiara sul pagamento degli stipendi, oppure siamo al preoccupante e generico “prima possibile”?"

"La situazione di manifesta inidoneità, in cui versano i locali della Formazione - aggiungono -, è destinataria di interventi di ripristino, prima che qualcuno si faccia male? E, se si, con quali risorse a ciò destinate? L’attività stagionale con quali risorse economiche e lavorative può essere realizzata? In una situazione di questo tipo, che desta più di una preoccupazione tra tutti gli addetti ai lavori e non solo, come deve essere interpretato il ruolo silente dell’Amministrazione Comunale?"

"Le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori, in special modo su questo ultimo punto, ritengono che debba essere squarciato il velo del silenzio che avvolge le questioni economiche ed organizzative della Fondazione Sipario - conclude la nota -. Per queste ragioni si ritiene non più rinviabile un incontro chiarificatore e, possibilmente, risolutore tra l’Amministrazione Comunale, i lavoratori e le Rappresentanze Sindacali, da tenersi con la massima tempestività. Rispetto a ciò che emergerà dall’incontro più sopra richiamato, individueremo le azioni più adeguate da intraprendere".