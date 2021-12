Il presepe nel battistero

Si tratta di un'opera realizzata da Roberto Fiorentini e sarà visitabile durante tutto il periodo natalizio, dove verranno raccolte anche offerte

CASCINA — Ieri mattia nel battistero di Cascina è stato svelato il presepe realizzato da Roberto Fiorentini.

Si tratta di una grande natività nell'edificio sacro deputato al battesimo. Il sindaco Michelangelo Betti ha postato alcune foto sul suo profilo Fb,

Durante le feste sarà possibile visitare il battistero, vedere il presepe e lasciare un'offerta per i più bisognosi. La prima apertura per vedere l'opera di Fiorentina è prevista oggi, in occasione del Mercantico.