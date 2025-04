Oltre due milioni per intervenire su quattro ponti

Pacchetto di risorse dalla Regione: in provincia, tutte saranno utilizzate sul territorio di Cascina per due ponti sulla 206 e altri due su dei fossi

CASCINA — Dalla Regione arrivano circa 2,5 milioni di euro per effettuare degli interventi di consolidamento di quattro ponti che si trovano sul territorio comunale di Cascina. L'unico beneficiario, in tutta la provincia di Pisa, degli stanziamenti che da Firenze arriveranno anche nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Prato, per un totale di quasi 32 milioni di euro.

"Si tratta di opere fondamentali per la messa in sicurezza della viabilità su importanti strade regionali - ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Toscana - siamo di fronte a interventi consistenti anche alla luce degli eventi atmosferici estremi che si stanno susseguendo e che, spesso, mettono a dura prova, con frane e smottamenti, alcune delle strade maggiormente utilizzate dai cittadini e sulle quali ponti e viadotti rappresentano snodi da salvaguardare".

"Abbiamo accolto le richieste più urgenti che ci sono arrivate dai Comuni e che riguardano esclusivamente strade regionali - ha specificato Stefano Baccelli, assessora regionale alle Infrastrutture -siamo di fronte ad un numero enorme di viadotti, circa 500, e gli interventi che abbiamo finanziato sono il frutto del censimento capillare che abbiamo condotto insieme alle Province".

Nel caso di Cascina, appunto, lo stanziamento complessivo si aggira sui 2,5 milioni di euro e riguarderà quattro interventi. Il primo è quello sul ponte sul canale emissario di Bientina, lungo la strada regionale Pisana-Livornese, per 1,5 milioni di euro; quindi, si interverrà sul ponte sul fosso Nugolaio, sempre sulla strada 206, per 350mila euro.

Infine, due interventi da 385mila e 230mila euro rispettivamente sul ponte sul fosso Zambrigiana e sul ponte sul fosso Oratoio.