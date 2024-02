Sentieri della Costituzione tra superiori e medie

Gli studenti del "Pesenti" saranno formati dai dottorandi di Diritto costituzionale e poi faranno da maestri ai ragazzi e alle ragazze delle medie

CASCINA — Dai dottorandi di Diritto costituzionale ai ragazzi e alle ragazze dell'istituto "Pesenti"; quindi, da questi ultimi, agli studenti delle terze medie. Un passaggio di testimone delineato dal Sentiero della Costituzione, il progetto del Comune cofinanziato dal Consiglio regionale e realizzato, appunto, dall'istituto superiore cascinese e dall'Università di Pisa.

Esso vedrà impegnati gli studenti del liceo che saranno formati dai dottorandi di Diritto costituzionale, per poi essere a loro volta formatori verso i ragazzi delle terze medie. "Abbiamo ritenuto opportuno partecipare a questo bando per la sua valenza - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - tra l’altro, nel 2024, ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione, da cui è nata poi la Costituzione repubblicana: stiamo predisponendo un calendario fitto di eventi per celebrare degnamente questa ricorrenza".

"Il progetto è stato pensato attingendo ai fondi per la Festa della Toscana per educare e incentivare gli studenti a un avvicinamento alla Costituzione secondo la visione di don Milan- ha aggiunto Francesca Mori, assessora alla Legalità e alle Politiche giovanili - nasce come momento educativo per i ragazzi, ma ci saranno anche alcuni incontri aperti alla cittadinanza, perché vogliamo far riflettere tutti i cittadini sull’importanza dei primi 12 articoli della Costituzione".

A spiegare la modalità del progetto è stato il professor Saulle Panizza, docente al Dipartimento di Scienze politiche. "Il progetto si articolare in due fasi: nella prima, come Università, avremo alcuni incontri con un gruppo selezionato dell’istituto per approfondire alcune parole chiave della nostra Costituzione - ha detto - quindi, questi ragazzi andranno a loro volta nelle scuole medie per raccontare ciò che hanno compreso e su cui si sono soffermati. La seconda fase sarà invece aperta alla cittadinanza con tematiche legate all’opera di don Milani".

Alla presentazione del progetto, in sala consiliare, hanno partecipato anche Elisa e Alessia della 5G, due studentesse che saranno parte attiva del progetto. "Il nostro compito sarà quello di riportarlo alle scuole medie del Comune - hanno affermato - cercando di coinvolgere i ragazzi non a livello scolastico ma come coetanei. Partiremo dai principi fondamentali come libertà, uguaglianza, lavoro e inclusione".

Bloccato a Firenze da impegni di lavoro non rinviabili, il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, ha voluto comunque inviare un suo messaggio. "Il 30 Novembre abbiamo celebrato la Festa della Toscana e lo abbiamo fatto nel segno e nel ricordo di don Lorenzo Milani a 100 anni dalla sua nascita - ha ricordato - oggi, ci troviamo di fronte a sfide globali che richiedono un impegno senza riserve per promuovere la solidarietà, l’uguaglianza e la giustizia sociale".

"La Toscana, con la sua storia e la sua cultura, è un terreno fertile per la crescita di valori che uniscono anziché dividere, che promuovono l'inclusione anziché l'esclusione. Ma sappiamo anche che c'è ancora molto da fare - ha concluso - le disuguaglianze persistono, la disparità nell'accesso alle opportunità rimane un ostacolo al progresso di molti. È nostro dovere continuare l’azione di don Milani: dobbiamo lavorare per garantire che ogni bambino e ogni adulto abbia accesso a un'istruzione di qualità, che ogni individuo sia trattato con rispetto e uguaglianza, indipendentemente dalla sua storia personale, applicando proprio la nostra Costituzione".