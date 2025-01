Sospeso il pagamento dei canoni livellari

Il sindaco Betti annuncia la pubblicazione della delibera dell'Asl Toscana Nord Ovest che definisce i termini dello stop della misura

CASCINA — Il sindaco l'aveva chiesto qualche giorno fa. E pronta è arrivata la risposta dell'Asl Toscana nord ovest che "ha sospeso - ha annunciato dai social il primo cittadino di Cascina Michelangelo Betti - il pagamento dei canoni livellari, che gravano sugli immobili collocati nel nostro comune".

Finisce così la querelle partita con l'amministrazione cascinese che aveva scritto formalmente alla direzione generale dell’Ausl e, per conoscenza, al presidente della Regione, Eugenio Giani. Una richiesta nata per tutelare sia il Comune, sia i numerosi cittadini che erano stati interessati dal provvedimento, con tanto di avvisi di pagamento del canone livellare, individuati, dopo decenni di inerzia, quali ‘debitori livellari’ e che per questo in alcuni casi si erano rivolti al Comune per chiedere supporto e per opporsi alla pretesa.

"È stata pubblicata la delibera - ha concluso Betti - che definisce i termini della sospensione dei livelli legati agli Arcispedali di Santa Maria Nuova. Un atto che recepisce anche la nota della nostra amministrazione".