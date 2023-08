Fondazione Sipario, scelta la direttrice artistica

Da Ottobre l'ente potrà contare su Cira Santoro, drammaturga ed esperta del settore teatrale, selezionata tra oltre 30 candidature

CASCINA — La Fondazione Sipario Toscana, centro di produzione di teatro di Cascina, ha la sua nuova direttrice artistica: si tratta di Cira Santoro, scelta tra le 33 candidature pervenute ad Aprile scorso.

Tra le proposte arrivate, come spiegano dalla Fondazione, quella di Santoro è stata scelta sia per le sue competenze nel settore sia per i numerosi riconoscimenti conseguiti a livello nazionale in ambito teatrale per ragazzi e giovani.

Nella sua carriera, infatti, si è infatti occupata per anni di programmazione e gestione teatrale in qualità di responsabile del settore teatro ragazzi di ATER Fondazione e del teatro comunale "Laura Betti" di Casalecchio di Reno.

Laureata in drammaturgia, ha sviluppato un approccio di tipo progettuale applicato all’organizzazione teatrale e pubblicato articoli scientifici su diverse riviste specializzate tra cui Il Mulino.

"Le numerose candidature raccolte per la direzione artistica della Fondazione Sipario Toscana testimoniano l’interesse che chi opera nel mondo dello spettacolo rivolge verso la nostra istituzione - ha commentato il presidente Pierpaolo Tognocchi - la scelta è stata un processo naturale, viste le competenze e le esperienze maturate".

"Di Cira mi hanno colpito subito il suo entusiasmo e la sua passione per questo mestiere - ha aggiunto la vicepresidente Annastella Giannelli - oltre alle competenze vedo in lei una luce negli occhi che fa la differenza: quell’approccio positivo e quel senso di responsabilità verso i pubblici che trasformano il lavoro in una vocazione".

Santoro inizierà dunque il suo lavoro a Cascina da Ottobre con l’avvio della stagione teatrale, che festeggia i 30 anni di attività del teatro di Cascina.