Commissariata Unione Comunale del Pd di Pisa

Nico Stampo nuovo commissario. Fossi (Pd), “Scelta necessaria per confermare un congresso unitario e vincere le prossime amministrative di Pisa”

PISA — “Nella serata di ieri ho ricevuto dal commissario Vinicio Peluffo la richiesta di commissariamento dell’Unione Comunale del Pd di Pisa. Dopo aver verificato gli elementi sottoposti e analizzato con attenzione l’attuale situazione, ne ho disposto il commissariamento, nominando l’onorevole Nico Stumpo nel ruolo di commissario”. Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

“Stumpo avrà a disposizione il tempo necessario per ridare forza e centralità al partito, accompagnandolo verso una fase congressuale che auspichiamo possa essere la più unitaria e condivisa possibile” sottolinea Fossi. “Desidero ringraziare tutto il partito, i militanti e le militanti che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro con passione e impegno costante. Un ringraziamento particolare va a Vinicio Peluffo per l’importante lavoro svolto in questi mesi con estrema serietà e abnegazione. Al contempo, do il benvenuto all’onorevole Stumpo: la sua esperienza, la capacità politica e la profonda conoscenza delle dinamiche organizzative rappresentano per noi una garanzia assoluta”.



In merito alle recenti ricostruzioni giornalistiche, Fossi aggiunge: “È doveroso rendere giustizia al percorso fatto e tutelare figure come quella del professor Andrea Pertici, che rappresenta un valore e una risorsa importante per questo partito. È ingiusto che tali profili vengano messi alla berlina mediatica in modo del tutto gratuito, attraverso narrazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti”.



"Nel corso della giornata di ieri ho avanzato al livello regionale la richiesta di commissariamento dell’Unione comunale del Pd di Pisa. Tale richiesta nasce dalla consapevolezza che il clima politico determinatosi nelle ultime settimane nella città di Pisa non consente, al momento, uno svolgimento sereno e ordinato del percorso congressuale. Continuano inoltre a registrarsi dinamiche conflittuali che alimentano quotidianamente sui mezzi di informazione locali la rappresentazione di un partito profondamente diviso, con il rischio di compromettere ulteriormente il corretto svolgimento della fase congressuale e di indebolire l’immagine pubblica della nostra comunità politica. Ho ritenuto quindi necessario chiedere un intervento che tutelasse il confronto democratico, il rispetto delle regole e l’unità della nostra comunità politica” dichiara Vinicio Peluffo, deputato del Partito democratico e commissario della Federazione provinciale Pd Pisa. “Ringrazio Emiliano Fossi per la tempestività nel nominare Nico Stumpo. Il Pd ha regole e strumenti statutari nati proprio per gestire momenti di tensione: questa decisione serve a ristabilire un clima adeguato e ad abbassare i toni” aggiunge

“Adesso è il momento della responsabilità da parte di tutti. Pisa ha bisogno di un Partito Democratico forte, credibile e unito, capace di tornare a discutere di politica e del futuro della città. Questo deve essere l’obiettivo comune” conclude Peluffo.