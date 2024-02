Covid, nel Pisano 51 nuovi positivi e un decesso

I dati emergono dal report regionale che monitora contagi e ricoveri in Toscana. L'andamento settimanale in provincia di Pisa

PISA — Negli ultimi 7 giorni, in Toscana sono stati registrati 198 nuovi casi di positività al Coronavirus, 51 dei quali in provincia di Pisa. E' quanto emerge dal bollettino sanitario settimanale diffuso dalla Regione.

Il report segnala inoltre 2 decessi riconducibili al virus avvenuti in Toscana negli ultimi 7 giorni: si tratta di due donne con un'età media di 86,5 anni residenti nelle province di Pisa e Firenze.

Il bollettino fa anche il punto sui ricoveri negli ospedali toscani. Nelle strutture ospedaliere si contano 72 pazienti con Covid (16 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 18,2%), di cui 1 (la scorsa settimana erano 2) si trova in terapia intensiva. In 545 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (279 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 33,9%).