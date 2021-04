Covid nel Pisano, 80 nuovi casi e un decesso

In provincia di Pisa torna sotto quota cento il numero delle positività al coronavirus accertate nell'arco delle 24 ore. In aumento i ricoveri

PISA — Nelle ultime 24 ore fra i residenti in provincia di Pisa sono state rilevate 80 nuove positività al coronavirus ed è stato accertato anche un altro decesso di persona colpita da Covid-19. Ma mentre calano i nuovi casi, sono tornati ad aumentare i ricoveri Covid nei due ospedali pisani, passati da 107 a 114, 30 dei quali in terapia intensiva tra Cisanello e Santa Chiara. All’ospedale Lotti di Pontedera altri 29 ricoverati (2 in più), di cui 2 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 31 casi (Cascina 3, Crespina Lorenzana 6, Fauglia 1, Pisa 11, San Giuliano Terme 5, Vecchiano 3, Vicopisano 2), Valdera e Valdicecina 16 casi (Buti 1, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 4, Peccioli 3, Pontedera 2, Santa Luce 1, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 1), Comprensorio del Cuoio i restanti casi (in attesa dei dati dalla Ausl competente, ndr).

Con i dati di oggi è da aggiornare a 26.772 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime sale a 631.

Nel frattempo, proseguono anche oggi le vaccinazioni nei grandi centri di Pisa e Pontedera, rivolte a persone fragili, personale delle associazioni di volontariato e anziani over 70. La percentuale di ultraottantenni vaccinati ha raggiunto il 79,3% nell'area pisana, l'85,3% fra Valdera e Alta Valdicecina.

La Toscana, nel suo complesso, conta oggi 31 ulteriori decessi e 771 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.850 (49 in più rispetto a ieri), di cui 273 in terapia intensiva (3 in più rispetto a 24 ore fa). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.