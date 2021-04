Coronavirus, nuovi casi ancora sopra cento

In provincia di Pisa segnalato anche un altro decesso nelle ultime 24 ore. Nel frattempo continua il lento calo del numero dei ricoveri Covid

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state registrate 118 nuove positività al coronavirus e un altro decesso di persona colpita da Covid-19. Allo stesso tempo, si conferma il calo del numero delle persone ricoverate nei tre nosocomi della provincia che hanno reparti Covid.

Nei due ospedali pisani di Cisanello e Santa Chiara i ricoverati sono oggi 107 (ieri 110, alcuni giorni fa il picco di oltre 130), 29 dei quali sono in terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri). All’ospedale Lotti di Pontedera altri 29 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 57 casi (Cascina 13, Crespina Lorenzana 1, Pisa 25, San Giuliano Terme 14, Vecchiano 2, Vicopisano 2), Valdera e Alta Valdicecina 28 casi (Bientina 2, Buti 1, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 4, Castelnuovo Val di Cecina 1, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 4, Terricciola 1, Volterra 2), Valli Etrusche 4 casi (Montescudaio 1, Santa Luce 3), Comprensorio del Cuoio i restanti casi (in attesa dei dati da parte della Ausl competente, ndr).

Con l'aggiornamento di oggi salgono a 26.692 i casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime sale a 630.

Nel frattempo, proseguono anche oggi le vaccinazioni negli hub di Pisa e Pontedera, rivolte a persone fragili, personale delle associazioni di volontariato e anziani over 70. La percentuale di ultraottantenni vaccinati ha raggiunto il 78% nell'area pisana, l'84,4% fra Valdera e Alta Valdicecina.

La Toscana, nel suo complesso, conta oggi altri 28 decessi e 958 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.801 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 270 in terapia intensiva (8 in meno a 24 ore fa). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.