Da Pisa a Marina con pattini e skateboard

Giovedì 2 Giugno una passeggiata su rotelle da Porta a Mare fino al litorale pisano lungo la ciclopista del Trammino

PISA — Una passeggiata su rotelle da Pisa a Marina lungo la ciclopista del Trammino. Giovedì 2 Giugno gli amanti di skateboard, pattini a rotelle, pattini in linea e monopattini si daranno appuntamento a Porta a Mare e, insieme, raggiungeranno il litorale pisano.

Abbiamo organizzato questa iniziativa – hanno spiegato Marina Polacco e Enrico Papa dell’Asd Skating Academy - per promuovere tra i cittadini un primo approccio con gli sport rotellistici, per far conoscere una pratica amatoriale che è alla portata di tutti. Ma anche per far conoscere le piste ciclabili a disposizione, come la Ciclovia del Trammino e contribuire a promuovere una mobilità alternativa. Sarà inoltre l’occasione per trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento e festeggiare in maniera diversa tutti insieme la Festa della Repubblica. Arriveremo fino a Marina di Pisa e approfitteremo tutti insieme della “Street Food parade” prevista in piazza Sardegna.”

“Ritengo che questa iniziativa rappresenti davvero una bella idea - ha dichiarato l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa in occasione della presentazione a Palazzo Gambacorti -, un utilizzo diverso della pista ciclabile rispetto a quello per cui era stata pensata, ma che contribuisce a rendere merito al grande lavoro svolto per la realizzazione di questa importante opera a servizio dei cittadini. Questa è una delle prime di una serie di iniziative che verranno fatte per utilizzare e promuovere al massimo la nostra bellissima pista ciclabile che conduce al Litorale”.

L'iniziativa, aperta a tutti gli amanti delle rotelle, è organizzata dalla Asd Skating Academy in collaborazione con Csi Pisa e il sostegno di Sezione soci Pisa Unicoop Fi con il patrocinio del Comune di Pisa.

Appuntamento giovedì 2 Giugno alle 9 in via di Viaccia (zona Navicelli) per l'accreditamento dei partecipanti. L'inizio della passeggiata è previsto per le 10, con arrivo in piazza Sardegna alle 11,30. Dopo sosta e ristoro il gruppo riprenderà il cammino verso Porta a Mare.