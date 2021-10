Gli assaggiatori di salumi si riuniscono a Pisa

Texas, aereo charter casca in un campo: salvi tutti i passeggeri

All'ombra della Torre nasce l'Associazione toscana degli assaggiatori di salumi. Il loro motto: “Impegno per la cultura del buon salume"

PISA — Da un gruppo di assaggiatori esperti nasce a Pisa Atas, l'Associazione toscana degli assaggiatori di salumi.

Presieduta da Alfredo Solarino, ha sede in Via Vittorio Veneto. Il suo slogan “Impegno per la cultura del buon salume" rispecchia gli obiettivi dell'associazione: tra queste la diffusione della cultura e della conoscenza dei salumi tipici regionali e a denominazione di origine e la formazione di esperti assaggiatori.

Tra le attività proposte incontri con produttori e allevatori con eventi e visite didattiche, serate di degustazione, collaborazioni con i produttori e consorzi e la promozione, con enti, istituzioni e università, di progetti di collaborazione, ricerca per la valorizzazione dei salumi regionali.

Le attività di Atas a favore di associati e ospiti avranno cadenza mensile. "Gli appassionati in cultura sui salumi di qualità e tipicità - sottolinea l'associazione- troveranno in Atas accoglimento e appassionata competenza".