I pisani più schietti anticipano la Pisa Wine Week

La giornata di degustazione alla scoperta dei vini della provincia inaugura la settimana all'insegna dell'enogastronomia agli Arsenali Repubblicani

PISA — Tutto pronto per la nuova edizione de "I pisani più schietti", lo storico appuntamento dedicato ai vini della provincia di Pisa organizzato da Fisar Delegazione Storica Pisa per domenica 31 Maggio, dalle 11 alle 20, agli Arsenali Repubblicani. Quest'anno, la rassegna assumerà un significato più ampio, in quanto diventerà appuntamento inaugurale della prima edizione della Pisa Wine Week, la nuova manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica del territorio pisano in programma dal 31 Maggio al 7 Giugno.

Nel corso della giornata il pubblico potrà degustare oltre 100 vini della provincia di Pisa, incontrando direttamente produttori, sommelier e realtà legate al mondo del vino e dell’enogastronomia locale. Inoltre, ci saranno anche alcune realtà provenienti dalle antiche Repubbliche Marinare.

"Il vino può essere uno straordinario strumento culturale - ha spiegato Salvatore Pulvirenti, delegato della Fisar Delegazione Storica di Pisa - un modo per raccontare Pisa non soltanto attraverso i suoi monumenti, ma anche attraverso i prodotti, le persone, il paesaggio e le relazioni che attraversano il territorio".

Negli anni "I pisani più schietti" ha conosciuto una profonda evoluzione: nato inizialmente come momento di degustazione tecnica e confronto tra i vini del territorio, l’appuntamento è diventato progressivamente uno spazio di approfondimento sulle diverse anime vitivinicole della provincia, fino a trasformarsi in una vera occasione di dialogo e comunicazione attorno al vino pisano. La Pisa Wine Week, invece, nasce da un lavoro condiviso tra diverse realtà del territorio, come il Consorzio Vini Terre di Pisa e Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana nord ovest, il contributo del Consiglio regionale, il patrocinio del Comune di Pisa, la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e con il contributo di UniCredit.