La grandine è così violenta che rompe il parabrezza dell’auto La grandine è così violenta che rompe il parabrezza dell’auto

Attualità mercoledì 24 aprile 2024 ore 09:00

Giovani menti per il progetto Impresa in azione

I vincitori della finale regionale del progetto, svolto alla Camera di Commercio, sono il team di Evolinx e quello di Up To You di Pistoia ed Empoli

PISA — Si è svolta nella sede della Camera di Commercio della Toscana nord ovest la finale della gara regionale di "Impresa in azione", il progetto di educazione all’imprenditorialità della Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha visto coinvolti oltre 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. I vincitori della fase finale del programma sono il gruppo Evolinx della classe V IB "Fedi e Fermi" di Pistoia, guidati dai professori Rinaldi, Silvestro e Guarducci e Up To You della classe V C del "Ferraris-Brunelleschi" di Empoli, guidati dal professor Squillante. Le due classi parteciperanno ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità, che si terranno a Parma il 23 e 24 Maggio. "Gli studenti e le studentesse dimostrano una grande volontà di mettersi in gioco, di dar forma alle proprie idee e di voler dare il proprio contributo alla società, unite a un forte impegno - ha detto l'amministratrice delegata di Junior Achievement, Miriam Cresta - siamo molto felici di ogni progetto presentato e ci auguriamo di vederne qualcuno trasformarsi in impresa sul mercato". "È con grande soddisfazione che ho avuto modo di osservare il lavoro dei giovani partecipanti alla finale regionale qui a Pisa - ha affermato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana nord ovest - la Camera di Commercio anche quest'anno è orgogliosa di sostenere, per il 16esimo anno consecutivo, questa iniziativa: la creatività e l'impegno dimostrati dai ragazzi sono un chiaro segnale del potenziale imprenditoriale del nostro territorio".