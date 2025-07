​Max Factory apre a San Giuliano Terme

Nuovo megastore da 5000 mq: è il primo in Toscana. Impiegherà 15 persone nello store aperto nell'area ex Spazio Conad.

SAN GIULIANO TERME — Max Factory ha inaugurato il suo primo punto vendita in Toscana, scegliendo San Giuliano Terme per avviare una nuova fase del proprio piano di espansione. Il nuovo megastore, il 43° a livello nazionale, sorge nell’area dell’ex Spazio Conad e impiega 15 persone, rappresentando anche un’opportunità occupazionale per il territorio.

Con una superficie di circa cinquemila metri quadrati, lo store offre la consueta formula “Home and Fashion” del marchio, con abbigliamento per uomo e donna, accessori, arredo, tessile e articoli per la casa. Una sezione è dedicata anche alla cucina internazionale, con particolare attenzione ai prodotti asiatici.

“L’apertura del nuovo superstore di San Giuliano Terme Pisa, primo punto vendita in Toscana, rappresenta per il Gruppo Max Factory un momento strategicamente rilevante nel processo di sviluppo e di riconoscibilità del nostro brand sul territorio nazionale” ha detto Nicola Cescon, direttore area immobiliare del gruppo. “In particolare, ci sentiamo di dover riconoscere un doveroso ringraziamento al Gruppo Conad e al suo socio, sig. Giannelli, col quale abbiamo gestito, nella massima collaborazione, il subentro nello storico ipermercato Spazio Conad, oggi trasferitosi e ampliatosi nel nuovo parco commerciale limitrofo”.

L’apertura arriva nel ventesimo anno di attività del gruppo e coincide con il lancio del nuovo concept architettonico firmato dall’architetto Gianluca Rossi. La facciata dello store, rivisitata nei toni rosso, nero e bianco, riprende il motivo visivo del codice a barre e diventa il simbolo del restyling voluto dall’azienda per i suoi futuri punti vendita.

Max Factory punta a raggiungere i 50 store entro la fine del 2026, rafforzando la sua presenza nel centro-nord Italia con l’obiettivo di unire accessibilità e qualità in un’unica esperienza d’acquisto.