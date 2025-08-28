Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:47 METEO:PISA22°28°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 28 agosto 2025
Tutti i titoli:
Addio a Weiss, padre di Ligo Pisa, Bonfanti e Albiol ok. Stengs firma oggi Nuovo look per il centro storico Il libro del Pisa al Settembre Sangiulianese
corriere tv
La rissa al Senato in Messico: volano schiaffi e spintoni durante la plenaria
La rissa al Senato in Messico: volano schiaffi e spintoni durante la plenaria

Cronaca giovedì 28 agosto 2025 ore 07:47

Addio a Weiss, padre di Ligo

Condividi

Il fisico del Mit e fondatore di Ligo è morto a pochi giorni dal decimo anniversario della prima rivelazione. Fu Premio Nobel nel 2017



PISA — È morto Rainer Weiss, uno dei padri della ricerca sulle onde gravitazionali, figura che ha segnato la storia della fisica moderna. Professore emerito al Mit di Boston, aveva fondato il progetto Ligo e guidato la realizzazione dello strumento che ha permesso la prima rivelazione assoluta di onde gravitazionali. Nel 2017 gli era stato assegnato il Nobel per la Fisica, insieme a Barry C. Barish e Kip S. Thorne, "per i contributi decisivi al rivelatore Ligo e all’osservazione delle onde gravitazionali".

Nato nel 1932, Weiss aveva studiato al Mit dove aveva conseguito la laurea e il dottorato, e per tutta la carriera si era distinto non solo per i risultati di ricerca, ma anche per la passione nell’insegnamento. Proprio preparando una lezione, alla fine degli anni Sessanta, ebbe l’intuizione che lo avrebbe reso celebre: proporre ai suoi studenti un esercizio su come rivelare le onde gravitazionali con un interferometro. Da quell’idea nacque il progetto che avrebbe portato alla nascita di Ligo.

Durante la sua lunga carriera Weiss ha contribuito a ricerche fondamentali, dallo sviluppo di sistemi per ridurre il rumore dei rivelatori, allo studio dello spettro cosmico di fondo e al progetto Explorer. Oltre ai riconoscimenti accademici, il fisico era stimato anche per il suo impegno nel trasmettere conoscenze alle nuove generazioni. "La Collaborazione Virgo piange la scomparsa del Professor Rai Weiss, fisico straordinario e figura fondante della scienza delle onde gravitazionali", ha detto Gianluca Gemme, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e portavoce della collaborazione in una nota.

La notizia arriva a pochi giorni da un anniversario significativo: il decimo anno dalla prima rivelazione delle onde gravitazionali, un traguardo che sarà celebrato anche a Cascina, sede dell’interferometro Virgo. Un appuntamento che ora assumerà un valore ancora più profondo, diventando l’occasione per ricordare il lascito scientifico e umano di Rainer Weiss

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Confesercenti interpella Anas per risolvere alcuni problemi della viabilità: "Riaprire il traffico in via Pietrasantina con una rotatoria provvisoria"
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Addio a Weiss, padre di Ligo

Pisa Sporting Club

Pisa, Bonfanti e Albiol ok. Stengs firma oggi

Attualità

Nuovo look per il centro storico

Pisa Sporting Club

Il libro del Pisa al Settembre Sangiulianese