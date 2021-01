L'aeroporto di Peretola chiude per 7 settimane

Il Galilei beneficerà dello spostamento dei voli? Toscana Aeroporti ha lasciato libere le compagnie aeree di scegliere lo scalo alternativo

PISA — La pista dell'aeroporto fiorentino Vespucci necessita di manutenzione e Toscana Aeroporti ha annunciato la chiusura dello scalo fiorentino per sette settimane. "Nell’ambito del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo - hanno spiegato dalla società -, la pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze sarà chiusa al traffico aereo dal prossimo 1 Febbraio al 21 Marzo per lavori di rifacimento della pavimentazione della pista, delle strip di sicurezza, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi, nel rispetto delle norme di certificazione Easa".

Nel corso del periodo oggetto dell’intervento straordinario non potrà partire o atterrare nessun volo presso lo scalo di Firenze. "Le compagnie aeree, già informate, potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi" hanno aggiunto da Toscana Aeroporti, che gestisce anche l'aeroporto pisano "Galileo Galilei".

A questo punto è da capire quante compagnie opteranno per spostare i loro voli da Firenze a Pisa. Un'eventualità che, qualora venisse favorita anche da Ta, potrebbe aiutare il tessuto economico che ruota attorno al Galilei a passare questi mesi di profonda crisi.

Per quanto riguarda i passeggeri dell'aeroporto fiorentino, Toscana Aeroporti si scusa per il disagio e li invita a contattare direttamente la propria compagnia aerea per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni.