Aeroporto, "Finalmente decollano i lavori"

Il sindaco Michele Conti commenta il via libera al progetto del nuovo terminal del Galilei: "Un’occasione di sviluppo fondamentale per il turismo"

PISA — "Decollano finalmente i lavori all’Aeroporto di Pisa. Un investimento da 80 milioni di euro necessari a rendere il Galilei più moderno e accogliente, rafforzandone il ruolo di principale accesso della Toscana. Una buona notizia per Pisa e per tutta la regione”.

Con queste parole il sindaco Michele Conti ha commentato l'approvazione, da parte dell'Enac del progetto esecutivo per il nuovo terminal dell’aeroporto Galilei.

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha affidato i lavori alla società in house Toscana Costruzioni.

“La realizzazione del nuovo terminal – prosegue il sindaco Conti -, che sarà ampliato e ristrutturato per essere adeguato ad accogliere i flussi di milioni passeggeri che registra lo scalo pisano ogni anno, rappresenta un’occasione di sviluppo fondamentale per il turismo del nostro territorio che non possiamo perdere: un traguardo che le nostre attività economiche basate sulla ricettività, l’enogastronomia e i servizi di accoglienza turistica attendono da anni. Interloquire con Toscana Aeroporti con serietà, con pazienza e perseveranza, ha portato un risultato che sarà di grande vantaggio per la nostra città. Adesso attendiamo l’avvio reale del cantiere, continuando a monitorare il rispetto degli impegni presi da Toscana Aeroporti per lo sviluppo dello scalo pisano.”