Alloggi popolari, manutenzione per oltre 1 milione

Alloggi Erp, in programma nel 2021 interventi di manutenzione per oltre un milione e 200 mila euro. Ecco i fabbricati interessati

PISA — "Abbiamo predisposto un programma di interventi importante e siamo riusciti a far convergere unità di obbiettivi e di risorse sul settore delle manutenzione, arrivando a investire più di un milione e 200 mila euro per il 2021", ha spiegato l'assessore alle politiche abitative Gianna Gambaccini, "Perché non ci vogliamo limitare a fornire risposte isolate, ma contrastare il degrado in tutti gli edifici e garantire un futuro all’intero patrimonio degli alloggi popolari cittadini”.

Sono in programma per il 2021 interventi di manutenzione straordinaria complessiva dei fabbricati di Via Pesenti n. 25/27 per un importo di 276 mila euro, di via di Gagno 5/63 per 150 mila euro, di Via Toscana civici 1-3-5-7 per un importo di 310 mila euro, Via Toscana n. 4 per 38 mila euro, Via Maccatella n. 28 per un investimento di 139 mila euro, Via Di Nudo n. 58/60 per la cifra di 130 mila euro, Via Matteucci n. 16/18 per la cifra di 170 mila euro. Programmata infine per il 2023 la manutenzione straordinaria complessiva dei fabbricati n. 1-3 di Piazzale Sicilia per un investimento di 260 mila euro.

Oltre ai lavori ancora in corso, sono in programma una serie di interventi di piccola manutenzione nel 2021 su altri fabbricati.