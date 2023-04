Banchi di gusto tra laboratori e show cooking

Taglio del nastro per la 12esima edizione della kermesse enogastronomica alle Logge di Banchi. Il programma della seconda giornata

PISA — Taglio del nastro per la 12esima edizione di Banchi di gusto. La due giorni enogastronomica ha aperto i battenti ieri alle Logge di Banchi.

La kermesse è organizzata da Cna col patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Toscana Sapori - Italian Food & Wine.

All'inaugurazione erano presenti il direttore generale di Cna Pisa Giuseppe Sardu, la coordinatrice sindacale agroalimentare Sabrina Perondi e di tutti vertici Cna Pisa e Toscana insieme al sindaco Michele Conti, e all'assessore alle attività produttive Paolo Pesciatini.

“Con questa 12esima edizione ribadiamo l’impegno della nostra associazione di categoria che, con azioni concrete, si impegna in una valorizzazione a 360 gradi del territorio – commenta Cna Pisa -. Valorizzazione delle nostre eccellenze, dei produttori locali e degli artigiani e, non da ultimo, della solidarietà. Grazie a questa occasione scopriamo, ancora più fortemente, il rapporto tra la città e le aziende del territorio, un rapporto da curare e da coltivare frequentemente. Ed è proprio questa una delle principali mission di Cna: creare un turismo esperienziale che sublimi la presenza di visitatori a Pisa e, più in generale, in Toscana. Siamo a ribadire a gran voce il nostro impegno come Cna per scongiurare un turismo mordi&fuggi a vantaggio di legami virtuosi e longevi che portino affluenza e valore per il nostro territorio”.

Il programma di oggi, domenica 2 Aprile:

- Apertura alle 10 con vendita e degustazione dei prodotti

- ore 15.30 - ore 17.30 Laboratorio del pane a 4 mani con Stefano Bernardeschi, Presidente CNA Panificatori Pisa e titolare di Bernardeschi il fornaio di Lari dal 1927 + Santiago Rodriguez del Panificio Santa Cruz

- ore 18 – ore 19 show cooking con lo chef Daniele Fagiolini de L’ Antico Ristoro Le Colombaie