Bus per l’aeroporto, pressing sul Comune

PISA — A poche ore dalla scadenza del termine per presentare un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, l’amministrazione comunale non ha ancora chiarito se intende opporsi alla sentenza con cui il Tar della Toscana ha annullato l’accordo che dal 2019 ha permesso alla Caronna Tour di operare in esclusiva il servizio di trasporto passeggeri tra l’aeroporto Galilei e il centro città. A sollevare con forza la questione è il consigliere comunale Ciccio Auletta, che in vista della seduta di lunedì 7 Aprile ha presentato un question time per chiedere conto delle intenzioni della Giunta.

"Abbiamo già sollevato la questione in Consiglio per ben tre volte, ma senza ricevere risposte adeguate. È inammissibile – ha denunciato Auletta – che non sia ancora chiaro a quale titolo la Caronna Tour continui a operare il servizio, e con quali autorizzazioni. Il Sindaco si limita a dire che “la Polizia Municipale non ha rilasciato autorizzazioni”, ma questo non basta".

Nella sentenza n. 392/2024, il Tar ha evidenziato come l’accordo tra Comune e Toscana Aeroporti, che di fatto ha assegnato un monopolio alla Caronna Tour, sia stato illegittimo perché privo di una procedura trasparente e concorrenziale. Una criticità che, secondo i giudici amministrativi, ha compromesso l’equilibrio del servizio e penalizzato gli altri operatori, come Florentia Bus e Tiemme, che avevano fatto ricorso.

"Il Tar – ha ricordato Auletta – ha annullato tutti gli atti a partire dal 2019, sottolineando l’opacità con cui si è giunti a individuare Caronna Tour come unico gestore. Non solo: la sentenza imponeva anche di rivedere l’intera disciplina della circolazione nella zona di San Marco e San Giusto, ma a oggi non esiste alcun nuovo provvedimento comunale".

Nel frattempo, Auletta ha promesso battaglia, "Continueremo a incalzare la Giunta finché non otterremo risposte precise. La trasparenza e il rispetto delle regole non sono opzionali, soprattutto quando si parla di concessioni pubbliche e di diritti della cittadinanza".