Cambiamenti, 3 imprese verso la tappa regionale

Il contest premia le migliori start-up e imprese nate dopo il 1 Gennaio 2017. Ecco le tre premiate della tappa provinciale

PISA — Una start up biotech attiva nella ricerca contro l'antibiotico resistenza, una gioielleria eco-friendly e una guida turistica a quattro zampe. Sono le tre realtà premiate nella tappa provinciale del Premio Cambiamenti, assegnato mercoledì nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa.

Il contest nazionale lanciato e promosso da Cna è nato "Con l'intento di valorizzare le imprese e finanziare le risorse migliori del paese, le idee e i processi innovativi e le persone che li stimolano e li promuovono".

Primo posto per Fagoterapia Srl, secondo posto per Mille Promesse srl e sul terzo scalino del podio è salito TripForDog. Queste tre imprese volano di diritto alla fase regionale del contest. Menzioni speciali invece per HQ Village, Medical Note e Tadan.

In Toscana il premio Cambiamenti si articola in tappe provinciali, in ognuna delle quali saranno premiate 3 imprese, e una tappa regionale alla quale parteciperanno i premiati delle tappe provinciali. I vincitori parteciperanno poi alla finale nazionale che si terrà il 19 novembre a Roma. In palio fino a 20.000 euro e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un insieme di servizi, consulenze e formazione.