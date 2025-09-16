CascinaOltre sceglie Cecchetti

Il gruppo ha voluto appoggiare il candidato al Consiglio regionale e annuncia una cena elettorale a Marciana il 17 Settembre

CASCINA — In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 Ottobre, CascinaOltre ha ufficializzato il proprio sostegno a Francesco Cecchetti, candidato nella lista AVS-Alleanza Verdi e Sinistra. L’annuncio arriva con l’invito a una cena elettorale in programma mercoledì 17 Settembre, alle ore 20, al Circolo Arci di Marciana.

"Il centrosinistra faticosamente è riuscito a comporre una coalizione ampia, fondata sul nucleo AVS-PD-M5S, un obiettivo raggiunto anche nelle altre regioni che vanno al voto, a cui si deve necessariamente accompagnare un programma seriamente alternativo alle destre di governo" ha detto l’associazione.

In Toscana la coalizione sarà guidata dal presidente uscente Eugenio Giani. "Non nascondiamo che da forza politica di sinistra ci sarebbe piaciuto un candidato più progressista, ma questo fatto ci deve spronare ancora di più a promuovere posizioni nette sui temi dell’ambiente, della sanità, del lavoro, della pace" ha aggiunto CascinaOltre.

La scelta di sostenere Cecchetti è stata definita un impegno concreto, "Come CascinaOltre daremo il nostro contributo anche in questa campagna elettorale per portare avanti valori e politiche di Sinistra, affinché si possano concretizzare in azioni di governo. Per questo abbiamo scelto di sostenere la lista AVS-Alleanza Verdi e Sinistra e in particolare il candidato Francesco Cecchetti".