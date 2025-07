Cimeli sportivi all’asta per i ragazzi

Martedì 29 Luglio al Tirrenia Doc Caffè serata solidale per sostenere il progetto “Al di là delle Nuvole Teen” della Fondazione Stella Maris

PISA — Una serata di musica, sport e solidarietà per aiutare gli adolescenti in difficoltà. È questo il senso dell’evento “Al di là delle Nuvole Teen”, in programma martedì 29 Luglio alle 20 al Tirrenia Doc Caffè, organizzato dalla Fondazione Stella Maris insieme a Sib Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa.

L’appuntamento servirà a sostenere il nuovo progetto terapeutico promosso dal team DBT della Fondazione, pensato per ragazzi che affrontano momenti difficili. Il programma della serata prevede un’apericena a buffet con musica dal vivo, ma soprattutto un’asta benefica con cimeli di grandi protagonisti dello sport.

Verranno messi all’asta, tra gli altri, il corpetto e il fioretto di Salvatore Sanzo dalle Olimpiadi di Pechino 2008, un cappellino Bmw firmato da David Coulthard, una pallina autografata da Serena Williams, i pantaloncini di Saelemaekers, Mandzukic e Bremer, la maglia del Pisa di Vitali Kutuzov, quella della Nazionale di Manuel Locatelli, quella della Lazio di Marco Parolo, le scarpette di Ciro Immobile e i guanti dell’ex portiere inglese John Hart.

“Siamo da sempre attenti e vicini alle realtà del territorio, e la Fondazione Stella Maris rappresenta una vera e propria istituzione per il nostro litorale: un’eccellenza che unisce competenza scientifica e umanità al servizio dei più fragili” ha detto il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. “Siamo orgogliosi attraverso Confcommercio per il Sociale di poter dare il nostro contributo a un’iniziativa come questa, che parla di cura, speranza e futuro per tanti ragazzi”.

Entusiasta anche Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio Tirrenia: “Dopo il torneo di biliardino in memoria di Massimo Bernini e Paolo Mancini è un autentico piacere ospitare un altro evento che mette al primo posto la solidarietà. Il progetto della Fondazione Stella Maris guidato dalla dottoressa Annarita Milone ha un valore umano enorme, e mettere a disposizione il nostro locale per una serata come questa ci riempie d’orgoglio. Sono iniziative che dimostrano come anche attraverso momenti di convivialità e leggerezza si possa fare qualcosa di importante per chi ne ha più bisogno”.

I cimeli arrivano grazie alla collaborazione tra Sib Confcommercio Pisa, Bagno Maddalena e la collezione “Astra”. Ogni oggetto rappresenta una storia di sport, ma in questa occasione diventa anche un aiuto concreto: l’intero ricavato dell’asta sarà infatti destinato a sostenere i percorsi terapeutici e psicologici di adolescenti seguiti dalla Fondazione.