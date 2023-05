Cnr, un secolo di ricerca

L’Area della ricerca di Pisa festeggia i 100 anni dalla fondazione del Cnr con la presidente Maria Chiara Carrozza e una giornata di eventi

PISA — Il Cnr compie 100 anni e l'Area della ricerca di Pisa festeggerà con la presidente Maria Chiara Carrozza e un evento a porte aperte in programma per venerdì 12 Maggio, a partire dalle 9. "La primavera della ricerca”, questo il titolo dell'iniziativa, sarà a ingresso libero per tutta la giornata, senza bisogno di prenotazione.

Una grande festa che coinvolgerà tutti gli istituti dell’Area della ricerca di Pisa, la più grande del Cnr in Italia, con seminari, incontri e laboratori con un focus su temi legati alle dieci parole chiave del Centenario come biodiversità, transizione ecologica, transizione digitale, scienze della vita.

Il Cnr, per mezzo di una nota, annuncia alcuni degli interventi in programma. Tra questi: “Perché un alieno non può atterrare a Lucca (né a Pisa)?” di Andrea Macchi (Cnr-Ino), “Leggimi nel cuore: studiare gli effetti degli inquinanti chimici e ambientali sull'apparato cardiovascolare”, di Federico Vozzi (Cnr-Ifc). “Storia dell’energia in otto minuti” di Luca Pardi (Cnr-Ipcf), “L’insostenibile leggerezza con cui sfruttiamo il suolo” di Grazia Masciandaro (Cnr-Iret), “Anche le piante hanno internet” di Cristiana Sbrana (Cnr-Ibba).

“Vogliamo fare innamorare le persone della scienza e vogliamo aprire le porte della nostra Area a tutta la città di Pisa e alla Toscana - commenta il presidente del Cnr di Pisa Antonello Provenzale - per raccontare i nostri studi di ogni giorno e le nostre scoperte. I nostri ricercatori vi racconteranno la scienza in modo divulgativo e coinvolgente, regalandoci le loro cartoline della ricerca, immagini significative dei loro studi e delle loro carriere. Veniamo da lontano e vogliamo andare ancora più lontano, lasciare alle prossime generazioni quel testimone di ricerca libera che ci ha consegnato Vito Volterra nel 1923. Come simbolo del centenario abbiamo scelto una astronauta, 'Ambasciatrice del pianeta Terra'. E’ la scienziata del futuro che con le sue ricerche scopre nuovi mondi. Vogliamo e dobbiamo andare lontano”.

“Il 12 Maggio - aggiunge Maria Chiara Carrozza- i tanti giovani presenti qui a Pisa avranno l’opportunità di conoscere i diversi ambiti di ricerca in cui è impegnata la comunità di scienziate e scienziati del Cnr: fisica, energia e scienze della Terra, Internet, intelligenza artificiale e tecnologie digitali, frontiere del campo medico e biomedico, scienze dello spazio, e ancora, lo studio del clima e degli ecosistemi, anche quelli più lontani da noi, come i Poli, così importanti per comprendere il cambiamento climatico che stiamo attraversando. La giornata celebrativa aggiunge un nuovo tassello all’ampio programma di iniziative del Centenario del Cnr, con le quali stiamo girando il Paese con l’obiettivo di avvicinare la società al mondo scientifico e favorire una crescita culturale e una maggiore consapevolezza su quanto la ricerca può fare per migliorare il mondo in cui viviamo”.