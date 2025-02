Condizioni igeniche precarie, multa al ristoratore

Riesce a salvare l'auto che sta per finire sotto al treno: la fuga all'ultimo minuto

Ispezione dei Carabinieri del Nas nella cucina e nel magazzino di un'attività, poi sospesa dall'Ausl: sanzione da 3mila euro al titolare

PISA — Sospesa un'attività di ristorazione da parte del personale dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, intervenuto in un locale di via Cattaneo, dove erano già intervenuti in precedenza i Carabinieri del Nas di Livorno.

I militari, infatti, hanno disposto la chiusura immediata dell'attività, ritenendo responsabile il titolare del negozio di aver commesso gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie.

In particolare, secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nas, la cucina e il magazzino sono stati trovati in condizioni precarie, con presenza di sporco diffuso, residui di lavorazioni pregresse, unto e incrostazioni su pavimenti e attrezzature.

Alla sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti, per un valore complessivo di circa 300mila euro, è seguita anche la sanzione amministrativa di 3mila euro per il titolare.