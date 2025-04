Bando per le associazioni, stanziati 15mila euro

Il Comune ha approvato la delibera che prevede contributi alle realtà sociali, socioassistenziali e sociosanitarie attive da almeno due anni

PISA — Risorse per 15mila euro per sostenere le associazioni del territorio attive da almeno due anni nei settori sociale, socioassistenziale e sociosanitario. Le ha stanziate la giunta comunale approvando un'apposita delibera.

“Con questi finanziamenti – ha dichiarato l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno - l'amministrazione comunale intende dare un segnale concreto di sostegno al prezioso lavoro svolto dalle associazioni del nostro territorio in questi campi, riconoscendo e valorizzando il loro impegno quotidiano nel fornire servizi essenziali e nel promuovere il benessere della nostra comunità. A breve verrà pubblicato il bando per assegnare i relativi contributi, nel quale sarà rivolta un’attenzione particolare alle associazioni che propongono progetti di prevenzione e contrasto del disagio e della violenza giovanile nonché del bullismo e cyberbullismo oltre ai progetti educativi, ricreativi e di socialità ed attività di supporto alla genitorialità per affrontare le varie problematiche legate al mondo giovanile. Un’attenzione che abbiamo voluto rivolgere ai giovani, consapevoli dell’importanza che rivestono le attività di informazione e sensibilizzazione ai fini della promozione e diffusione dei valori del rispetto, legalità, solidarietà”.

Il contributo assegnato terrà conto del numero di soggetti ammessi a beneficiarne in proporzione alle risorse stanziate. In ogni caso, il contributo massimo erogabile sarà pari al 90% del budget totale previsto dal progetto e comunque non superiore a 2mila euro e non inferiore a 500 euro. La graduatoria che scaturirà dal bando potrà essere utilizzata anche per l'assegnazione di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili in futuro.

Il bando dovrà infine valorizzare i criteri di pertinenza alle finalità del soggetto con le tematiche del bando, la coerenza del progetto con le linee programmatiche dell’amministrazione, la capacità di coinvolgimento della cittadinanza e l'impatto territoriale delle proposte, la capacità di fare rete con altre realtà associative, la qualità delle iniziative e dei servizi, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del disagio e della violenza giovanile, al supporto ai giovani e alla genitorialità, la congruenza del piano finanziario, la chiarezza e precisione nella presentazione delle attività, la capacità di definire obiettivi chiari e misurabili e l'affidabilità economica, gestionale e organizzativa