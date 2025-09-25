Corsi di primo soccorso per genitori

A Ottobre partono a Pisa e Cascina gli incontri gratuiti promossi dai consultori con la Pubblica Assistenza sul primo soccorso pediatrico

PISA — I consultori della Zona distretto pisana, in collaborazione con la Pubblica assistenza S.R. Pisa ODV, danno il via a un ciclo di incontri mensili dedicati al primo soccorso pediatrico e alle tecniche di disostruzione delle vie aeree. L'iniziativa, rivolta in particolare a neogenitori e futuri genitori, nasce con l'obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza con maggiore consapevolezza.

Gli appuntamenti partiranno dal mese di Ottobre e si svolgeranno con cadenza mensile: al consultorio di Cascina, indicativamente il primo lunedì del mese, e a quello di Pisa, in via Torino, il terzo lunedì del mese.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione fino a esaurimento dei posti. Per iscriversi è necessario inviare una mail a consultoriopisa@uslnordovest.toscana.it, scrivendo nell’oggetto “Primo soccorso pediatrico”.