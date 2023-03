Covid, 4 positivi nelle ultime 24 ore

Dal monitoraggio regionale il punto su positività e ricoveri. Sono 58 i nuovi casi registrati in Toscana, fermi i decessi

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati rilevati 4 nuovi casi di positività al Coronavirus, che rientrano tra i 58 accertati nelle ultime 24 ore in Toscana.

Al momento, sul territorio regionale si contano 7.007 positivi, in calo dell'1,8% rispetto a ieri. Di questi 121 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 3 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 112 tamponi molecolari e 600 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,1% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono stati eseguiti 114 test: il 50,9% di questi è risultato positivo.

Il bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore non segnala nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana.