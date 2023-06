Covid, 84 nuovi casi in 7 giorni

Il dato relativo alla provincia di Pisa emerge dal bollettino a cadenza settimanale che monitora l'andamento dei contagi in Toscana

PISA — Nuovo aggiornamento sull'andamento dei contagi da Covid-19 in Toscana. Come ogni giovedì, la Regione ha diffuso il bollettino settimanale che fa il punto su positività e ricoveri. Negli ultimi sette giorni si sono registrati 487 nuovi casi di Covid-19, 84 dei quali in provincia di Pisa (nella settimana precedente erano stati 73).

Nell'ultima settimana i decessi riconducibili al virus avvenuti in Toscana sono stati 23. Le vittime sono 11 uomini e 12 donne con un'età media di 84,9 anni. Uno di loro risiedevano i in provincia di Pisa.

Attualmente, negli ospedali toscani si contano 109 persone ricoverate per Covid (8 in meno rispetto alla settimana scorsa). Una persona (due in meno rispetto all'ultimo aggiornamento) si trova in terapia intensiva. In 2.812 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (575 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 17%).