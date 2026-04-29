Daniela Palla vince "Misteri d'Italia"

La scrittrice, con un romanzo ambientato a Calci, trionfa al concorso nazionale svoltosi al Real Collegio di Lucca. "Una gioia immensa"

PISA — La scrittrice toscana Daniela Palla vince la sesta edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, con il romanzo “Il ruggito di Nicosia”, ambientato a Calci (PI). La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso, 25 aprile, presso il Real Collegio di Lucca, nell’ambito del festival “Lucca Città di Carta”, prestigiosa vetrina per gli autori del territorio, alla presenza degli organizzatori e dei partecipanti.

Promosso dall’associazione culturale di Viareggio “Nati per scrivere” e riservato a manoscritti inediti a tema, il concorso “Misteri d’Italia” mira a valorizzare il territorio italiano, ricco di storia, arte, cultura, leggende e folclore, invitando gli autori a recuperarli e a valorizzarli, declinando il tema in chiave realistica, fantastica o investigativa. Negli anni i vincitori sono stati pubblicati da NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione, a partire dal primo “Il vortice dei dannati”, di Franco Giacoia, fino al recentissimo “I cassetti dei sogni”, di Fabrizio De Sanctis.

Vincitrice della sesta edizione è Daniela Palla, con l’inedito “Il ruggito di Nicosia”, ambientato a Calci, nella campagna pisana: una storia di avventura e amicizia, che gioca con la storia del territorio e le sue leggende, in particolare quella del Monastero di Nicosia. Del romanzo, la giuria ha apprezzato lo stile fresco e genuino, la trama scorrevole e l’atmosfera di realismo magico che permea la narrazione, sposandosi con le finalità del concorso.

"Ricevere questo premio è per me una gioia immensa", ha dichiarato l’autrice. "“Il ruggito di Nicosia” nasce dalla volontà di esplorare le pieghe nascoste della nostra storia e del territorio, e sapere che il racconto ha saputo colpire la giuria è il riconoscimento più bello per chi, come me, vive di narrazione e immaginazione".

Appassionata di urban fantasy, Daniela Palla è una mente eclettica, da sempre dedita alla creazione di mondi. Laureata in Scienze dei Beni Culturali con un focus sull'architettura medievale, unisce la precisione della ricerca storica a una fervida immaginazione. Ha vinto numerosi concorsi letterari nazionali, pubblicando racconti in diverse antologie.Come da regolamento, la scrittrice riceverà una proposta di pubblicazione con NPS Edizioni e i premi messi in palio dagli sponsor: un soggiorno presso “L’antica Amoa”, struttura ricettiva in Liguria, e una scheda di valutazione offerta dall’agenzia letteraria “Tracce d’inchiostro”.A giugno uscirà il bando per la settima edizione del concorso “Misteri d’Italia”.