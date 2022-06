Petrucci negli immobili abbandonati di Coltano

Per il consigliere regionale di Fdi il progetto della base militare è un'opportunità per riqualificare gli edifici storici oggi nel degrado

PISA — “Gli immobili di proprietà della Regione Toscana a Coltano sono in condizioni di totale abbandono. In particolare le Stalle del Buontalenti, un patrimonio immobiliare immenso, anche di pregio, è in condizioni fatiscenti, circa 15mila metri quadrati vuoti, 150mila metri cubi di proprietà regionale abbandonati. Se lasciati ancora in queste condizioni l’unica soluzione sarà poi quella della demolizione”.

Queste le parole di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha effettuato un sopralluogo a Coltano insieme a Livia Paola Nuvoli, membro del consiglio direttivo del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

“Accanto alle Stalle del Buontalenti, a Coltano, c’è un altro complesso immobiliare e 17 appartamenti alcuni ancora in buono stato e solo due dei quali occupati ma che, se lasciati a se stessi, sono destinati a diventare fatiscenti - ha ricordato Petrucci -. A Coltano ci sono anche le proprietà immobiliari del fallimento della Cooperativa Le Rene, decine di migliaia di metri cubi: capannoni, appartamenti, uffici, tutto in stato di abbandono".

"La Regione Toscana deve decidere se la riqualificazione degli immobili di Coltano rappresenta un’opportunità - ha concluso il consigliere di Fdi -, nell’ambito di un complessivo intervento di rigenerazione urbana (ipotesi contemplata dal decreto del ministro della Difesa Lorenzo Guerini per il progetto della base militare). E’ chiaro che serve una regia come ha chiesto il Comune di Pisa e come ha chiesto, fin dall’inizio, Fratelli d’Italia, per capire come il progetto della Base militare dei carabinieri può contribuire a sanare anche questa situazione di abbandono”.