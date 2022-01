La droga in tasca gli costa una sanzione

Lo stupefacente, spuntato fuori durante un controllo, è stato sequestrato dalla polizia e analizzato in laboratorio

PISA — E’ stato trovato in possesso di 2 grammi di una sostanza che all'esito degli accertamenti di laboratorio è risultata essere hashish.

Per questo nella tarda mattina di ieri la polizia ha sanzionato come assuntore di stupefacenti un 25enne, beccato con la sostanza durante un controllo in via Pertini.

Lo stupefacente è stato sequestrato.