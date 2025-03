Edufin 2025, studenti e finanza a confronto

Carney, il nuovo premier canadese designato: «Non saremo mai parte dell'America, in nessun modo»

Presentata la seconda edizione del progetto di educazione finanziaria promosso da Unione Industriale Pisana, Camera di Commercio e Banca d’Italia

PISA — Saper gestire il denaro, comprendere gli strumenti di pagamento e affrontare le scelte economiche con maggiore consapevolezza: sono questi gli obiettivi di Edufin 2025, il progetto di educazione finanziaria e nuove tecnologie rivolto agli studenti delle scuole superiori, presentato presso l’Unione Industriale Pisana. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, la Filiale di Livorno della Banca d’Italia e l’Università di Pisa, si arricchisce di nuove proposte formative per rispondere alle esigenze degli studenti e delle scuole aderenti.

Il progetto punta a fornire strumenti concreti per una gestione consapevole delle risorse economiche, attraverso lezioni, seminari e incontri con esperti del settore. Un percorso che coinvolge istituti superiori del territorio, con l’obiettivo di rendere i giovani più preparati ad affrontare il mondo del lavoro e le sfide dell’economia contemporanea. “Siamo orgogliosi che questa seconda edizione riparta con l’entusiasmo delle scuole e il sostegno di partner istituzionali di prestigio”, ha dichiarato Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana. “Saper gestire una spesa importante o un investimento è una competenza fondamentale nella società di oggi e del futuro”.

Tra i temi al centro del progetto emergono le difficoltà riscontrate dagli studenti nella prima edizione, come la differenza tra un mutuo e un finanziamento o tra una carta di credito e una carta di debito, mentre cresce l’interesse per la moneta virtuale e le nuove tecnologie finanziarie. “L’educazione finanziaria deve trovare uno spazio adeguato nella scuola italiana per poi proseguire lungo tutto l’arco della vita”, ha aggiunto Madonna, sottolineando l’importanza di una formazione continua.

Fondamentale il contributo della Banca d’Italia, che il 14 Marzo terrà un incontro dedicato presso l’Auditorium dell’Unione Industriale Pisana, in concomitanza con la Global Money Week. “L’educazione finanziaria è una competenza essenziale per i giovani, perché consente loro di affrontare il futuro con maggiore autonomia e consapevolezza”, ha dichiarato Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. “Grazie alla sinergia tra istituzioni, università e imprese, offriamo una formazione di qualità basata su esperienze concrete”.

Il progetto prevede anche momenti di confronto con imprenditori e manager, che guideranno gli studenti nella stesura di un business plan aziendale, fornendo esempi pratici di gestione finanziaria. Tra i formatori, Eva Fabiani, Money Mentor, e Mariarita Pierotti, docente di Business Management dell’Università di Pisa, insieme a esperti del mondo imprenditoriale.