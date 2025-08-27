Eliopoli, con Donne di Toscana c'è Nada

La cantautrice e scrittrice sarà protagonista di un incontro del tour dell'associazione dell'assessora Sonia Luca: ospite anche Cristina Manetti

PISA — Un vero e proprio crossover quello che domani, giovedì 28 Agosto alle 22, si terrà a Calambrone, dove Eliopoli Summer incontrerà Donne di Toscana in Tour.

Le due rassegne porteranno sul palco del litorale pisano la cantautrice Nada, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1971 con Il cuore è uno zingaro, cantata insieme a Nicola Di Bari. Per Nada sarà anche una sorta di ritorno a casa, visto che è nata a Gabbro, frazione del comune di di Rosignano Marittimo.

Nada ha esordito a 15 anni nella kermesse sanremese, raggiungendo il quinto posto e la vetta della classifica dei dischi più venduti con il brano Ma che freddo fa in abbinamento con i Rockets. Da li è iniziato un periodo di grande successo, culminato appunto con la vittoria. Nell'edizione successiva, comunque, è arrivata al terzo posto con Re di denari. Tra le sue canzoni più famose ci sono Ti stringerò del 1982 e, soprattutto, Amore disperato del 1983.

Nel 2021, invece, è uscito su Rai Uno il film sulla sua autobiografia, Il mio cuore umano, dal titolo La bambina che non voleva cantare, con la cantante piombinese Tecla Insolia a interpretare la stessa Nada.

A intervistarla sarà il giornalista Massimo Marini, che dialogherà anche con altre due ospiti: l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Pontedera e fondatrice dell'associazione Donne di Toscana, Sonia Luca, e Cristina Manetti, giornalista, capo di Gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice della Toscana delle donne.