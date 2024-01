Epifania, tutti gli appuntamenti tra mare e città

Dalla Befana del Vigile urbano al tuffo in mare, passando per l'inaugurazione del Bosco dei Sogni: una festa in grande per l'Epifania pisana

PISA — L'Epifania pisana, sabato 6 Gennaio, sarà ricchissima di eventi. Oltre al classico tuffo a Marina e all'appuntamento con la Befana del Vigile urbano, l'amministrazione ha puntato anche sull'inaugurazione del Bosco dei Sogni, rinviata a Dicembre per il maltempo.

E, proprio per recuperare questa iniziativa, la Befana porterà i dolci ai nuovi nati, protagonisti proprio del Bosco dei Sogni di Sant'Ermete. L'iniziativa, che si terrà alle 12 in via Putignano, avrà luogo nel bosco di 100 alberi dedicato ai 546 nuovi nati nel 2022 nel Comune di Pisa. Dopo l’inaugurazione, la Befana del Vespa Club porterà una dolce sorpresa a tutti i bambini come occasione di scambio di auguri con le famiglie.

Il Vespa Club sarà poi al centro della rievocazione della Befana del Vigile urbano: una tradizione che risale agli anni Cinquanta, quando si diffuse l’usanza di recarsi presso le postazioni degli allora vigili urbani per portar loro dei doni. Per l'occasione, i regali raccolti saranno consegnati ai bambini della Stella Maris a Calambrone e nel reparto di Oncoematologia pediatrica all’ospedale Santa Chiara.

Quindi, come detto, il tradizionale tuffo della Befana a Marina di Pisa: il ritrovo per tutti i partecipanti è in piazza Sardegna alle 11 per le iscrizioni cui seguirà l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle 12 il primo bagno dell’anno. La partecipazione al tuffo è gratuita e aperta a tutti.

Sempre a Marina, grazie a Confcommercio e al Centro commerciale naturale della frazione, si terrà poi un'ulteriore iniziativa a partire dalle 15, quando sarà possibile incontrare le befane nelle strade del centro, pronte a distribuire calze colme di doni e a scattare foto ricordo con i più piccoli.

"Cominciamo il 2024 con due speciali appuntamenti pensati per i più piccoli e le famiglie - ha detto il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli - le iniziative rientrano nel ricco cartellone di eventi organizzati da Confcommercio: dal 25 Novembre fino al 6 Gennaio abbiamo costruito un programma che ha sicuramente contribuito a rendere la città e il litorale ancora più vivaci nel periodo delle feste".