Estate vista mare con musica, libri e spettacoli

Torna Marenia, la rassegna di eventi estivi del litorale pisano. Pesciatini: "Calendario pensato per stare insieme in sicurezza"

PISA — Musica, libri e spettacoli animano l'estate di Marenia NonSoloMare, il cartellone di eventi, promosso dal Comune, che fino a Settembre coinvolgerà il litorale Pisano, da Marina a Calambrone.

In programma tanti appuntamenti, dai “Dialoghi d’Autore” con scrittori come Nicola Lagioia (2 Luglio), Gene Gnocchi (10 Luglio), Marco Balzano (16 Luglio), Roberto Piumini (18 Luglio), ai concerti per mille spettatori con Umberto Tozzi (7 Agosto), Marina Rei (10 Agosto), Andy dei Bluvertigo (11 Agosto), a molti altri appuntamenti anche con la Pro Loco del Litorale Pisano e per i più piccoli con gli spettacoli del Teatrino del Sole (dal 2 al 30 Luglio). A Calambrone dal 25 giugno al 5 settembre, si svolgerà Eliopoli Summer con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show. Il primo è venerdì 25 giugno con i Rezophonic in concerto e Roy Paci e Marco Garrincha special guest. Intanto, nella piazza Belvedere di Tirrenia, domenica 27 Giugno sarà la prima di 5 serate di musica e intrattenimento con il truck di Radio Bruno.

"L’estate pisana arricchisce il suo calendario con i numerosi eventi previsti anche su tutto il nostro litorale, la vista mare della nostra città – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, bandiera blu per l’eccellenza dei servizi, si preparano ad accogliere, in completa sicurezza, i nostri ospiti e cittadini".

La rassegna è promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione dell’associazione culturale Eliopoli e delle librerie indipendenti della città e del litorale

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti, ma la prenotazione è obbligatoria. (www.marenianonsolomare.it).