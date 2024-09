Toscana Aeroporti, utile da oltre 5 milioni

Treno deragliato a Milano, il momento dell'impatto visto dalla cabina del macchinista (che ha frenato in tempo)

Dati economici e di traffico in aumento, anche al di là dell'indicatore nazionale. Nei primi 6 mesi a Pisa sono transitati 2,5 milioni di passeggeri

PISA-FIRENZE — Il primo semestre di Toscana Aeroporti Spa, la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze, è da record. Sia in termini di passeggeri, sia in termini economici.

Da un lato, infatti, per la prima volta il sistema aeroportuale toscano supera la soglia dei 4 milioni di passeggeri già nel primo semestre dell’anno, con una crescita di oltre il 14% rispetto allo stesso periodo del 2023 e superiore anche a quella del sistema aeroportuale italiano. Dall'altro, invece, l'utile netto è di 5,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto a 1,6 milioni del primo semestre 2023.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, con il raggiungimento di nuovi record nel traffico passeggeri e un significativo miglioramento degli indicatori economico-finanziari - ha detto Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - nonostante il contesto macroeconomico presenti ancora elementi di incertezza, rimaniamo concentrati sulla nostra visione strategica a lungo termine. L'avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Pisa e la prosecuzione del programma di investimenti infrastrutturali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, testimoniano il nostro impegno nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze".

Per quanto riguarda l'aeroporto "Galilei" di Pisa, al 30 Giugno scorso lo scalo ha raggiunto il suo massimo storico con poco meno di 2,5 milioni di passeggeri transitati, con una crescita del +9,5% rispetto al 2023. La componente internazionale del traffico passeggeri commerciale è in crescita del 15,8% rispetto al 2023, a fronte di una flessione del 6,3% di quella nazionale, in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 75,7% del traffico totale.