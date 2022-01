In 160 per il Contamination Lab

Giunto alla quinta edizione, il laboratorio è dedicato alla promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione negli Atenei pisani

PISA — Promuovere e incentivare lo spirito imprenditoriale di studenti, ricercatori e docenti dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Sant’Anna e dell’Imt Lucca. E' questo l'obiettivo del Contamination Lab.

La quinta edizione ha appena preso il via con 160 iscritti e si svolgerà in modalità ibrida, online e in presenza.

Tra i partecipanti ci sono studenti magistrali e dottorandi di ricerca anche provenienti da università europee. Durante il percorso seguiranno 13 seminari svolti anche in lingua inglese, tenuti da imprenditori, consulenti e docenti, in cui, spiega l'eteneo pisano in una nota "Potranno acquisire le principali competenze necessarie a comprendere il mondo dell’imprenditorialità innovativa anche attraverso le consulenze di esperti messe a disposizione dallo staff del CLab Pisa".

"La platea degli iscritti - sottolinea l'università di Pisa- si conferma particolarmente variegata con quasi tutti i settori disciplinari rappresentati e con le scienze sociali e umanistiche, l’ingegneria dell’informazione, l’informatica e l’economia e management che si fanno apprezzare come i più rilevanti numericamente mentre si osserva una crescita significativa per scienze chimiche, biologiche, del farmaco e scienze agrarie".