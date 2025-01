Pisa, istituita zona rossa attorno alla Stazione

Prefettura approva misure straordinarie per sicurezza e vivibilità nell’area della stazione ferroviaria su istanza del sindaco Michele Conti

PISA — La Prefettura di Pisa ha approvato l’istituzione di una “zona rossa” nelle aree adiacenti alla Stazione Centrale, a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Maria Luisa d’Alessandro. La misura, richiesta dal sindaco Michele Conti e conforme alla Direttiva del Ministro dell’Interno, mira a garantire maggiore sicurezza e ordine in una delle zone più frequentate della città.

La stazione di Pisa, seconda in Toscana per volume di passeggeri con circa 20 milioni di transiti annui, concentra la maggior parte del traffico nelle ore diurne. L’istituzione della zona rossa segue operazioni ad “alto impatto” già attuate, il presidio dei militari dell’Operazione “Strade Sicure” e interventi di riqualificazione promossi dall’amministrazione comunale, come il potenziamento dell’illuminazione e la videosorveglianza.

La zona rossa comprenderà Piazza della Stazione, Via Mascagni, Via Puccini, Viale Bonaini e Viale Gramsci, aree individuate grazie all’analisi degli indici di delittuosità condotta dal Questore di Pisa Gargiulo, in collaborazione con il Comandante Provinciale dei Carabinieri Izzo, il Comandante della Guardia di Finanza Salvo e altri rappresentanti delle forze dell’ordine.

La misura, valida per due mesi dall’emanazione del provvedimento, consentirà di vietare lo stazionamento e di disporre l’allontanamento di soggetti segnalati per comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli strumenti di tutela della sicurezza urbana