​Katia Belvedere alla guida dell’Aoup

Il presidente Giani ha firmato la nomina. Succede a Silvia Briani al vertice dell’ospedale di Cisanello. Intesa con il rettore Zucchi

PISA — È ufficiale la nomina di Katia Belvedere a nuova direttrice generale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana. A firmare il decreto è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dopo l’intesa con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e il passaggio in Commissione sanità del consiglio regionale, che ha espresso parere favorevole, seppur non vincolante.

Belvedere, che lascia la direzione dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), prende il posto di Silvia Briani e si prepara a guidare l’Aoup in una fase strategica, segnata dall’avvio del nuovo Santa Chiara e dalla piena attivazione del Polo tecnologico di Cisanello.

Una scelta di continuità ma anche di rilancio per una delle strutture sanitarie più importanti del Paese, in un momento in cui, come ha sottolineato lo stesso Giani nei giorni scorsi, “innovazione, sostenibilità ed efficienza gestionale sono i pilastri su cui poggia il futuro della sanità pubblica toscana”