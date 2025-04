Casani prorogata da Giani

Giani proroga l’incarico alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest e propone Belvedere per l’ospedale di Cisanello, ora serve l’intesa con il rettore.

PISA — Il presidente della Regione Eugenio Giani ha deciso di prorogare per due anni Maria Letizia Casani alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest, mentre per l’Aoup di Pisa ha proposto Katia Belvedere come nuova direttrice generale.

“Una possibilità contemplata dall’attuale contratto”, ha spiegato Giani, riferendosi alla conferma di Casani, il cui incarico è diventato subito esecutivo. Laureata in economia e commercio, Casani è alla guida dell’Asl dal 1 Marzo 2019 e in passato è stata direttore amministrativo della stessa azienda e dirigente a Estar.

Per la nomina di Katia Belvedere all’ospedale di Cisanello serviranno invece due ulteriori passaggi. Il primo, vincolante, è l’intesa con il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi. “Con il rettore ci siamo sentiti in questi giorni ed oggi gli ho inviato la proposta formale di candidatura”, ha dichiarato Giani. Una volta ottenuto l’assenso, sarà possibile procedere alla firma del decreto.

Il secondo passaggio sarà il parere della Commissione sanità del Consiglio regionale, che non è vincolante. Giani ha già trasmesso al presidente del Consiglio Antonio Mazzeo il curriculum di Belvedere, che è laureata in giurisprudenza, ha studiato alla Luiss di Roma e alla Bocconi di Milano.

Dal 2 Maggio 2022 Belvedere è alla direzione di Ispro, dopo esperienze alla Fondazione Monasterio e negli uffici regionali della sanità e del sociale.