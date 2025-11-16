Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 16 novembre 2025
La Dogana apre un nuovo locale in centro

Terzo punto vendita per Fabio Riccardo e Mirko Galligani, che esordiscono in provincia di Pisa: "Puntiamo a una catena di livello nazionale"



PISA — Dopo Altopascio e Lucca, "La Dogana" si fa pisana e inaugura un locale in via Cavalca. Un progetto ambizioso nato grazie alla visione dei due imprenditori Fabio Riccardo e Mirko Galligani, che continuano il loro percorso di espansione in Toscana.

"L’idea è quella di creare una catena su tutto il territorio nazionale - ha spiegato Riccardo - siamo partiti da Altopascio, una realtà più piccola, e Pisa ci è sembrata la città ideale per capire se il format potesse funzionare anche in un contesto più grande. Pisa è universitaria, viva, ricca di turismo. È una piazza continua, diversa da Lucca che invece lavora molto a periodi, legata a grandi eventi".

"Questo locale per noi è una sorta di ultimo test per capire come far espandere il brand - ha aggiunto - la zona è strategica e le aspettative sono alte: il nostro obiettivo è dimostrare che ciò che si vede sui social corrisponde davvero alla qualità che offriamo".

Grande soddisfazione anche per Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa. "L’apertura di una nuova attività è un segnale estremamente positivo per il centro di Pisa - ha detto - in un periodo in cui il rischio di desertificazione commerciale è concreto e molte città faticano a mantenere vivo il proprio tessuto economico, l’arrivo di un progetto già affermato è un valore aggiunto per tutta la comunità. Sosteniamo con convinzione iniziative che, come questa, contribuiscono a rafforzare l’offerta, generare occupazione e riportare vitalità nelle vie del commercio tradizionale".

"Un ulteriore contributo concreto alla crescita del panorama commerciale cittadino - ha concluso Paolo Pesciatini, assessore al Commercio - è sempre positivo vedere nuove realtà scegliere Pisa per sviluppare il proprio progetto, aggiungendo servizi e occasioni di incontro per chi vive la città. Rivolgiamo ai titolari un augurio di buon lavoro".

