La piazza diventa un villaggio dello sport

Il tour del Centro sportivo italiano fa tappa a Pisa. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele con calcio, basket, tennis, danza e kickboxing

PISA — Calcio, basket, tennis, danza, kickboxing. Sono alcune delle attività che si potranno praticare in piazza Vittorio Emanuele sabato 30 Settembre quando "Csi in Tour - A Ciascuno il suo Sport” farà tappa a Pisa. Partita da Firenze il 16 Aprile scorso, l'evento arriva nella città della Torre dopo un giro della Toscana che ha coinvolto oltre 40 città e che proseguirà fino a Novembre.

In occasione della manifestazione, organizzata dal Centro Sportivo Italiano Toscana, con il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Anci, Coni, Sport e Salute e ANSMeS, in piazza Vittorio Emanuele II sarà allestito un vero e proprio villaggio dello sport. L’evento, totalmente gratuito, è aperto a tutte le società ed associazioni del territorio con l'obiettivo di promuovere la cultura sportiva. A Pisa la manifestazione vede la collaborazione della rete internazionale di sportivi Run4Unity - Sportmeet for a United World.

Il villaggio aprirà alle 10 e, dopo una mattinata dedicata alle scuole, dalle 15 in poi, sarà aperto a tutta la cittadinanza. Alle 19, al termine della giornata, si terrà un flashmob sul tema della tutela ambientale.

L'evento segue di una settimana la Notte bianca dello sport, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. L'obiettivo, ha spiegato l'assessora Frida Scarpa presentando l'iniziativa, è quello di "Aprire sempre più Pisa allo sport".

"La Notte bianca - ha detto Scarpa- è stato solo l’inizio di una serie di manifestazioni per coinvolgere i cittadini in eventi dedicati alla cultura del movimento, dai più piccoli ai più grandi, promuovendo lo sviluppo delle singole associazioni e delle attività sportive. Finalmente a Pisa si respira un’aria di sport che coinvolge le famiglie, i ragazzi e i giovani che si riappropriano di spazi della città per una sana movida, legata al benessere, agli eventi sportivi, allo sport inteso come educazione e come civismo, come promozione di stili di vita sani”.