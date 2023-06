Esperti a confronto su lavoro e reddito

Movimento 5 Stelle e Coordinamento 2050 organizzano un convegno con esperti del mondo accademico e politico. Tra i relatori l'ex ministra Catalfo

PISA — "Lavoro, occupazione, disuguaglianze: dalla rendita al reddito". E' questo il titolo del convegno in programma per domani, sabato 1 Luglio (alle 10) nella Sala Gronchi della tenuta di San Rossore, in località Cascine Vecchie.

Lavoro, reddito e disuguaglianze economiche i temi al centro dell'incontro organizzato da Movimento 5 stelle e Coordinamento 2050.

L'evento - si legge in una nota degli organizzatori- rappresenta un'importante occasione di confronto e dibattito, che vedrà la partecipazione di illustri esperti e figure di rilievo provenienti dalle istituzioni, dai sindacati e dalla politica. In un contesto in continua evoluzione, la distribuzione del reddito è diventata sempre più squilibrata, evidenziando l'importanza di rimettere al centro il lavoratore e il suo diritto costituzionale a un salario equo che assicuri dignità per sé e per la propria famiglia. In questa prospettiva, il convegno si pone l'obiettivo di esplorare il concetto di reddito di base universale e di sottolineare l'importanza delle politiche inclusive come strumenti chiave per affrontare le crescenti disuguaglianze"

Dopo i saluti istituzionali affidati al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e al presidente del Parco Lorenzo Bani, interverranno i relatori: Nunzia Catalfo, ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali; Stefano Fassina, Economista, già deputato, Coordinamento 2050; Alessandra Nardini, Assessora regionale con deleghe a formazione e lavoro; Rossano Rossi, Segretario generale Cgil Toscana; Fausto Durante, Segretario generale Cgil Sardegna; Maurizio Brotini,della Cgil Toscana, Irene Galletti, Presidente del M5s Toscana e membro della Seconda Commissione Lavoro; Andrea Quartini, Deputato del M5s e membro della Commissione speciale Lavoro.