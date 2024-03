Legambiente, "Scuole Filzi, mossa sbagliata"

Anche l'associazione ambientalista si schiera col fronte contrario al parcheggio nel cortile: "Lasciare le auto un po' più lontane e fare due passi"

PISA — Alla protesta dei genitori dei bambini e delle bambine delle scuole "Filzi" e della Lipu, che ha criticato la scelta dell'amministrazione di realizzare un parcheggio all'interno del cortile del plesso, si aggiunge anche la sezione pisana di Legambiente.

"Diversi convegni promossi dalla nostra associazione parlano di trasformare Pisa da città delle auto a città per le persone - hanno scritto - è questa la direzione in cui dovremmo muoverci: più salute, più sostenibilità ambientale, più socialità".

"Per questo, l’ipotesi di sacrificare una parte del giardino della scuola elementare è un passo nella direzione sbagliata - hanno aggiunto - un mondo migliore è possibile: le auto possono sostare e parcheggiare in spazi non lontani con beneficio di tutti, anche di chi sarà costretto a fare fare due passi in più: al massimo in pochi minuti si raggiunge il grande parcheggio di via San Jacopo".