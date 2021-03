Lotta allo spaccio, nuovo arresto con espulsione

Dopo un massiccio controllo svolto nel pomeriggio in zona Stazione, in serata gli agenti della Questura hanno trovato un giovane con della cocaina

PISA — Dopo un controllo pomeridiano mirato al contrasto delle spaccio nell'area della stazione ferroviaria di Pisa Centrale - impiegate anche pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, controllando 36 persone e 18 autoveicoli -, in serata una volante della Questura ha intercettato, in una traversa di viale Bonaini, un 26enne tunisino già noto per reati di spaccio che, perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e la somma di 520 euro.

Già arrestato per stupefacenti nel Gennaio del 2020 dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa e, ieri, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato nuovamente denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel mentre l’Ufficio Immigrazione ha chiesto ed ottenuto che fosse accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO), che perfezionerà la procedura per la sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.

"Oggi pomeriggio lascerà Pisa - hanno fatto sapere dalla Questura -, che negli ultimi 3 anni lo ha visto protagonista in negativo tra la zona delle Vettovaglie e la Stazione, e sarà scortato da una pattuglia della Polizia di Stato in Friuli".